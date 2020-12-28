تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip 3 العام المقبل بمواصفات أقل من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر GalaxyClub عن إصدار سامسونج القادم القابل للطي Galaxy Z Flip 3 الذي يأتي العام المقبل بمواصفات أقل من مواصفات الفئة المميزة لهذه الفئة من هواتف سامسونج.

رصد هاتف Galaxy Z Flip 3 في تسريبات نشرت مؤخراً بنموذج رقم SM-F720F، كما يدعم الهاتف شبكات LTE فقط، ويأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

ولقد قدمت رقاقة Snapdragon 855 Plus في إصدار سامسونج الأول من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip، بينما جاء إصدار 5G من الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus.

ويعد إختيار سامسونج لرقاقة Snapdragon 865 في هاتف Galaxy Z Flip 3 هو تراجع في مواصفات الهواتف القابلة للطي، حيث تأتي الرقاقة بشريحة مودم LTE، أو قد ينطلق الهاتف برقاقة Exynos 990 ليكون هذا الإصدار على مستوى إصدار سامسونج السابق Galaxy S20 Fan.

أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج نموذج أعلى من Galaxy Z Flip 3 والذي ينطلق بميزة دعم شبكات 5G، ويأتي هذا الإصدار بنموذج رقم SM-F721B.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق كافة إصدارات 2021 من الهواتف القابلة للطي بميزة الإتصال بشبكات 5G، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستقدم إصدار قابل للطي العام المقبل بسعر أقل من 1000 دولار.

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