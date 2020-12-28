شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020 .. 9 ميزات جديدة حصل عليها تويتر على مدار العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موقع المدونات الصغيرة تويتر هذا العام عددًا أكبر من الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة أكثر من أي وقت مضى، وزاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكنهم تحقيق الدخل بنسبة 29٪ على أساس سنوي إلى 187 مليونًا مدفوعًا بالمحادثات العالمية حول الأحداث الجارية وتحسينات المنتجات، ومع اقتراب العام من نهايته، نلقي نظرة على الميزات التي قدمها تويتر هذا العام، بحسب موقع gadgetsnow الهندى كما يلى:

- التكامل مع سناب شات

في ديسمبر من هذا العام، قدمت الشركة خدمة Snapchat Integration التي تمكن المستخدمين من مشاركة تغريداتهم مباشرة على Snapchat.

- مواضيع تويتر

قدم تويتر ميزة "Twitter Topics"ما يسمح للأشخاص بمتابعة مواضيع محددة تهمهم، ويسمح لهم بمشاهدة المزيد من المحتوى حول هذه الموضوعات في جدولهم الزمني.

- اقتباس التغريدات

يُطلق الآن على إعادة التغريد مع التعليقات "اقتباس التغريدات" لتشجيع الجميع على التفكير في سبب تضخيم تغريدة.

- معرفة سبب ظهور التريند

يعمل تويتر على توفير سياق إضافي حول المؤشرات من خلال إضافة أوصاف قصيرة وعناوين محسّنة وتغريدات مثبتة ، حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على فكرة سريعة عن سبب ظهور موضوع معين كـ "تريند" عندما يكونون في علامة التبويب "استكشاف".

- إعدادات المحادثة الجديدة

قدم تويتر إعدادات محادثة جديدة يمكن للأشخاص استخدامها لاختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم والانضمام إلى محادثتهم حتى لا تقف الردود غير المرغوب فيها في طريق المحادثات الهادفة.

- ترجمة السيرة الذاتية

قدم تويتر خيار ترجمة لسير الملف الشخصي بلغة غير تلك التي تستخدمها في الخدمة.

- تغريدات صوتية

بدأ تويتر في يونيو 2020 في اختبار ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى الطريقة التي نستخدم بها تويتر - صوتك الخاص، واعتبارًا من الآن ، تتوفر الميزة لمستخدمي iOS.

- ميزة Fleets

تسمح Fleets للأشخاص بالانضمام إلى المحادثة بسهولة بطريقة جديدة ومشاركة شعورهم اللطيف؛ قد تحذف الأفكار لاحقًا مع الآخرين.

- مواضيع تويتر

قدم تويتر في مايو 2020 مخططًا جديدًا للردود مع الأسطر والمسافات البادئة التي توضح من يتحدث إلى من وتناسب المزيد من المحادثة في عرض واحد.