شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه.. وصول "Corning" لإنتاج زجاج حماية للهواتف القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة إلى أن شركة Corning الأمريكية المعروفة بإنتاج زجاج Gorilla Glass للمراحل الأخيرة من عملية تطوير زجاج حماية قابل للطي لتكون متاحة للهواتف القابلة للطي خلال العام القادم، حيث يعني هذا أنها ستساهم في الدخول فى منافسة قوية مع شركة Schott الألمانية التي سبق لها تطوير زجاج للهواتف القابلة للطي، بحسب موقع thelec الأمريكى.

ومع وجود Corning كمطورة للزجاج الرقيق جدًا لحماية الهواتف القابلة للطي، يمكن أن يتغير الأمر لتكون الشركة الأمريكية المزود للعديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية القابلة للطي، فيما تشير تقارير إلى وجود شركة أخرى تعرف بـ Dowoo Insys والتى تعمل هي كذلك على تطوير زجاج رقيق للغاية قابل للطي موجه للهواتف الذكية.

وتستخدم زجاج Corning لهذه المهمة، بحيث يتم الوصول لتقنية تحول شاشات OLED لشاشات قابلة للطي محمية خالصة، وفي حال تمكنت Dowoo Insys من تطوير شاشات OLED قابلة للطي بزجاج Corning، فربما تكون المزود الرئيسي للشركات كافة بالمستقبل.