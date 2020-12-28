تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Mi 11 بمعالج Snapdragon 888 ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن هاتف Mi 11 وهو الإصدار الأول الذي ينطلق للأسواق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Mi 11 بشاشة E4 AMOLED منحنية في الإتجاهات الأربعة وبحجم 6.81 إنش، ونسبة سطوع 1500 nits، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وإستجابة لمس بمعدل 480Hz، مع تقنية MEMC.

كما يدعم هاتف Mi 11 طبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus لمقاومة أعلى للخدش أو السقوط، أيضاً ينطلق الهاتف بتصنيف A+ من DisplayMate.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، كما يدعم تقنية VC LiquidCool.

ويأتي Mi 11 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم 1/1.33 ويدعم OIS، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 123 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم telephoto macro.

أيضاً يتميز الهاتف بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W بقدرة على شحن الهاتف بشكل كامل خلال 45 دقيقة، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 10W.

ويتوفر هاتف Mi 11 بألوان الرمادي، والأزرق وأيضاً الأبيض، وينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Mi 11 بسعر 611 دولار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتوفر في السوق الصيني في الأول من يناير.

مواصفات هاتف شاومي Mi 11

شاشة AMOLED بحجم 6.81 إنش، ودقة 3200 في 1440 بيكسل، مع أبعاد 20:9، ودعم تقنية HDR10 Plus، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، وطبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus

رقاقة معالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 660

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPPDDR5، وسة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1، أو ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPPDDR5، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

نظام تشغيل Android 11 مع واجهة MIUI 12

مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.85، كما تدعم OIS، وتأتي مع فلاش LED، مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درحة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر telemacro بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو بدقة 720 بيكسل عند 960 إطار لكل ثانية.

مستشعر بدقة 20 يمجا بيكسل للكاميرة الأمامية بفتحة عدسات f/2.4.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم أيضاً إستشعار معدل ضربات القلب.

منفذ USB C، مع مكبرات صوتية مزدوجة، وصوتيات Harman Kardon

قياسات الهاتف 164.3 في 74.6 في 8.06مم للنموذج الزجاجي، أو 8.56مم للنموذج الجلدي، مع وزن 196 جرام للنموذج الزجاجي، أو 194 جرام للنموذج الجلدي.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، أو 4G VoLTE مزدوجة، وWi-Fi 6E 802.11 ax 8 x / MU-MIMO، والبلوتوث 5.1، وNFC، ومنفذ USB C

بطارية بقدرة 4600 mAh، مع دعم شاحن بقدرة 55W، أو شاحن لاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 10w.

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