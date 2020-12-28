تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن تحديث MIUI 12.5 بآداء أسرع وخلفيات مميزة مع حماية أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن الإصدار الجديد من واجهة MIUI 12.5 الذي ينطلق بحجم أخف وآداء أكثر سرعة، مع مجموعة من الخلفيات المميزة، ومعايير أعلى لحماية المستخدم.

كشفت شاومي خلال حدث Mi 11 عن التحديث الجديد من واجهة MIUI 12.5، حيث ينطلق هذا التحديث بمجموعة من المميزات التي تدعم المستخدمين بآداء أفضل.

ولقد أكدت شاومي خلال الإعلان الرسمي عن تحديث MIUI 12.5 على إعادة كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بواجهة المستخدم حيث تم خفض الذاكرة المستخدمة بنسبة 20%، وأيضاً تم خفض الذاكرة المستخدمة في الخلفية بنسبة 35%، كما يأتي التحديث بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%.

أيضاً يأتي تحديث MIUI 12.5 بترقية جديدة لخوارزمية الذكاء الإصطناعي للحركة في الواجهة، مع تصميم ديناميكي للخلفية يكشف عن جبل Siguniang المغطى بالثلوج، مع تغييرات في الوقت الفعلي للضوء والظلال وأيضاً حركة السحب على مدار 24 ساعة، ومجموعة أخرى من الخلفيات الديناميكة المميزة لمواقع أخرى حول العالم.

كما ينطلق تحديث MIUI 12.5 بتحسينات في إستجابة اللمس مع إهتزاز أكثر كفاءة، أيضاً تدعم شاومي هذا التحديث بمعايير أعلى للحماية في أذونات التصريح للتطبيقات، مع حماية خصوصية المستخدم في التصفح، والألبومات، أيضاً حماية خصوصية متجر التطبيقات.

أيضاً يدعم تحديث MIUI 12.5 التكامل بين أجهزة الحاسب والهواتف الذكية، حيث يمكن أن يتيح التحديث عرض الإشعارات الخاصة بالهاتف على أجهزة الحاسب، وأيضاً نسخ النصوص من الهواتف الذكية ولصق النصوص بشكل مباشر على أجهزة الحاسب، هذا إلى جانب دعم فتح لقطات شاشة الهاتف على أجهزة الحاسب، وأيضاً فتح صفحات الإنترنت من الهاتف إلى جهاز الحاسب.

واجهة MIUI 12.5 تأتي أيضاً بنغمات طبيعية للإشعارات، مع 120 من أصوات الطبيعة التي تدعم المزج مع مؤثرات صوتية جديدة، ومن المقرر أن يتوفر التحديث للأجهزة التي تعمل الآن بتحديث MIUI 12.

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