شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسجل براءة اختراع جديدة لتصميم نظارتها الذكية Apple Glass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة USPTO، والتى تكشف أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير نظارة ذكية جديدة، حيث تستمر شركة آبل في تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية، إذ رصدت براءة اختراع جديدة للشركة في البصريات، مع توقعات أن يتم الإعلان عن Apple Glass خلال العامين القادمين.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فقد قامت ابل بالفعل خلال السنوات الماضية بتسجيل عدد من براءات الاختراع لنظارات ذكية، فيما أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن Apple Glass ستعتمد على معالج بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تدعم تقنية الواقع المعزز AR، بينما جاء iPhone X خلال هذا الوقت برقاقة معالج A11 bionic التي ترتكز على دقة تصنيع 10 نانومتر.

كما كشفت التسريبات أيضا التى ظهرت حتى الآن، أن أبل تعتزم تقديم نظارتها الذكية بمجموعة مميزة من المميزات الجديدة بما في ذلك التكيف مع الإضاءة المحيطة حيث تعمل نظارة آبل على ضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة بالمستخدم، حيث يعمل نظام العدسات على ضبط السطوع ديناميكياً لتتوافق مع الظروف المختلفة، وتحسين مجال الرؤية للمستخدم.

ومن المنتظر أن تعتمد النظارة على نظام تشغيل يعرف بـ Glass OS، على أن تكون النظارة قادرة على الاتصال بهاتف الأيفون، حيث ستكون قادرة على متابعة رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات المستلمة على الهاتف، كما ستدعم عرض الألعاب والخرائط أيضاً.