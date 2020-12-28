ابتكار “ثوري” … شاشة تعالج نفسها من الكسور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:11 مساءً - منذ 18 دقيقة

من أكثر المشاكل المزعجة في الهواتف الذكية أن شاشاتها قابلة للكسر والتي يتطلب استبدالها بأخرى من نفس النوعية، وغالبا لا يبقى الهاتف بنفس الجودة بعد تغيير الشاشة خاصة إذا كانت الشاشة الجديدة “تجارية” وليست أصلية.

ولكن الآن ابتكرت مجموعة من باحثي كوريا الجنوبية شاشة هاتف يمكنها إصلاح نفسها، ويعتقد الباحثون الكوريون الجنوبيون، أنهم حققوا انفراجة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، بفضل مشروع بحثي يدمج زيت بذر الكتان في الشاشة في شكل كبسولات صغيرة لإصلاح الشقوق عندما تظهر.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الباحثين أثبتوا من خلال الاختبارات المختبرية أنه عندما تتعرض الشاشة للشروخ أو الكسور، تطلق الكبسولات زيت بذر الكتان الشفاف، والذي يغمر الشقوق ثم يتصلب ويصلحها.

وتقلل هذه العملية -حسب الباحثين- من الضرر الذي يلحق بالشاشة، حيث يمكن أن تصلح 95% من جميع الشقوق في غضون 20 دقيقة.

ويُستخدم زيت بذر الكتان لعلاج مضارب لعبة الكريكيت والقطع الفنية لأنه شفاف، ومتوافر بسهولة ويتصلب في درجة حرارة الغرفة.

وتستغرق عملية إصلاح الشاشة ساعات، ولكن يمكن تسريعها من خلال درجات الحرارة الأعلى والأشعة فوق البنفسجية.

وقال الدكتور يونغ تشاي جونغ، رئيس مركز المواد المركبة المتقدمة في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، إن الدراسة تبين كيف يمكن للشاشة التي تُصنع من طبقتين، إحداهما من الزجاج والأخرى من كبسولات زيت بذر الكتان، أن تعمل مع الأجهزة اللوحية وغيرها من الأدوات الذكية، لجعل حياة المستخدم أفضل.