تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Reno5 بقدرة شحن 30W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Oppo إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno5 مؤخراً في 3C، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد ينطلق Reno5 Lite 5G، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

قدمت شركة Oppo خلال الشهر الماضي سلسلة هواتف Reno5، حيث كشفت الشركة عن اثنان من الإصدارات الجديدة، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Oppo تستتعد لإطلاق إصدار جديد من السلسلة.

ويظهر هاتف Oppo الجديد في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم PELM00، حيث من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أقل من الإصدارات السابقة.

أيضاً تكشف التسريبات عن دعم هاتف Reno5 Lite 5G لتقنية الشحن السريع VOOC 4.0، مع محول شحن VC56HACH بقدرة 30W، وهي نفس قدرة الشحن التي قدمت مع الكثير من الإصدارات المتوسطة هذا العام.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف يضم رقاقة معالج Dimensity من Mediatek والتي تدعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً من المتوقع أن يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر يدعم عمق التصوير وأخر macro.

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