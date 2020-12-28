شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق قمر صناعى من نوع "جلوناس-كى" بدلا من المعطل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر فى قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن أحدث قمر صناعى من نوع "جلوناس-كي" الذى أطلق فى شهر أكتوبر إلى الفضاء، سيحل محل القمر الصناعى المتعطل، ويقول المصدر فى حديث لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، "تغيرت الخطط، لذلك سوف يحل القمر الصناعى "جلوناس-كي" محل القمر المتعطل 753، وسوف يبدأ عمله فى شهر يناير 2021 ".

ووفقا له، كان القمر "جلوناس -إم" الذى يحمل رقم 753 قد أطلق إلى الفضاء فى شهر مايو 2016 ليعمل مدة سبع سنوات، ولكن فى شهر نوفمبر 2020 أى بعد مضى خمس سنوات على عمله فى الفضاء، حصل فيه خلل حال دون استمراره فى العمل.

وتجدر الإشارة، إلى أن القمر الصناعى "جلوناس-كي" الذى يحمل رقم 705، كان من المقرر أن يحل محل القمر الصناعى "جلوناس - إم" الذى يحمل رقم 723، ويعمل فى الفضاء منذ عام 2007 ، أى 13 سنة بدلا من سبع سنوات المقررة.

وتتكون منظومة "جلوناس" الروسية للملاحة حاليا من 25 قمرا صناعيا من نوع "جلوناس-إم" و3 من نوع "جلوناس-كي"، منها 23 فى الخدمة الفعلية، وقمران تحت الاختبار وقمران تحت الصيانة، وآخر احتياطي.