شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور تاريخية نادرة لأول هاتف أيفون أثناء تجميعه بالمصنع عام 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ستيف جوبز، الرئيس التنفيذى الراحل لشركة أبل، أول هاتف أيفون للجمهور يوم 9 يناير 2007، ولن يكون من المبالغة القول إن العالم لم يعد كما كان، إذ تغير شكل الحياة، وأصبح الجميع يعتمدون على هواتفهم طوال الوقت، فلم يعد أحد يحمل الكثير من الأدوات التى كانت ضرورية وأساسية من قبل، حتى عندما يحدث شيء مهم، يكتشف العالم بأسره ذلك على الفور.

بينما تم تقديم OG iPhone فى ذلك اليوم التاريخى فى يناير 2007، لم يكن متاحًا للشراء حتى 29 يونيو 2007، ولجأت أبل إلى جهات تصنيع جهات خارجية، كما تفعل اليوم، لتجميع الجهاز، ونشر بوب بوروج، مدير تطوير برامج أبل السابق، مؤخرًا العديد من الصور النادرة والتاريخية لـ OG iPhone الذى يتم تجميعه فى مصنع Foxconn فى الصين خلال ربيع عام 2007.



هاتف أيفون

تظهر الصور مراحل تكوين الهاتف فى مصنع Foxconn بالصين منذ 13 عامًا، حيث قام العمال بتجميع أول هاتف iPhone بشاشة مقاس 3.5 بوصة بدقة 320 × 480، وكانت الكاميرا الخلفية 2 ميجابكسل هى الوحيدة على الجهاز وكانت هناك بطارية 1400 مللى أمبير فى الساعة فى بالداخل، بينما كانت وحدة المعالجة المركزية التى تشغل الهاتف مكونًا أحادى النواة بقوة 412 ميجاهرتز.



الايفون أثناء تجميعه

لم يكن OG iPhone مثاليًا، بدلاً من العمل على الجيل الثالث 3G، استخدم أول iPhone شبكة EDGE البطيئة من شركة الاتصالاتAT & T ، ولم يكن لديه إمكانات الفيديو أو Bluetooth ومع ذلك، كان هاتف أيفون فريدًا بشكل لا يصدق وكان سابقًا لعصره.