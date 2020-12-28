تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف سوني القادم XPERIA 1 III

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف سوني القادم XPERIA 1 III، كما كشفت التسريبات عن السعر المتوقع لهذا الإصدار. أكدت التسريبات الجديدة على أن هاتف Xperia 1 III سينطلق بشاشة OLED، مميزة بجودة عرض 4K وتدعم أيضاً تقنية HDR. أيضاً أوضحت التسريبات أن الهاتف سينطلق بسطوع أقل من الإصدار الحالي بنسبة 15%، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888. كما يتميز هاتف Xperia 1 III بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الهاتف سينطلق للأسواق بسعر 1199 دولار. أيضاً يتميز هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أي أقل من الإصدار الحالي الذي يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كم يدعم الهاتف معايير IP65/IP68 لمقاومة الماء والغبار. المصدر اعلان







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