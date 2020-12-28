تكنولوجيا: سوني تعمل على تطوير مستشعر جديد للكاميرة بالتعاون مع Oppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سوني في العمل على تطوير مستشعر كاميرة جديد بالتعاون مع شركة Oppo، على أن يدعم الجيل القادم من سلسلة هواتف Find X3.

قدمت شركة سوني مؤخراً أحدث مستشعر للكاميرة IMX766 في هاتف Reno5 Pro Plus 5G الجديد من Oppo، واليوم عادت التسريبات لتؤكد على تطوير سوني لمستشعر IMX789.

أيضاً أكدت التسريبات التي جاءت من الصين على أن سلسلة Oppo Find X3 هي أول الإصدارات التي تنطلق بمستشعر IMX789 الجديد من سوني.

ولقد تعاونت سوني في السابق مع شركة Oppo لدعم هاتف Oppo Find X2 Pro بمستشعر IMX689 بحجم 1/1.43 وهو أحد أكبر المسشتعرات التي قدمت في الهواتف الذكية، وتميز المستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية فلاتر Quad Bayer، لدعم إنتاج 12 مليون 2.24 ميكرومتر بكسل.

كما تتضمن الكامير ISO مزدوج لدعم إستجابة مختلفة في ظروف الإضاءة المختلفة، مع فتحة عدسات f/1.7، ببعد بؤري 25مم، لذا قدم المستشعر أفضل آداء في كاميرة Oppo Find X2 Pro.

ومن المتوقع أن تأتي الترقية الجديدة في مستشعر سوني IMX789 بمزيد من التحسينات والمميزات، حيث تشير التوقعات إلى أن المستشعر الجديد سيدعم معالجة بكفاءة أعلى.

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