تكنولوجيا: رصد نموذج أولي من هاتف ONEPLUS 9 في EBAY بسعر 3000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على عرض نموذج أولي من هاتف وان بلس المرتقب ONEPLUS 9 للبيع في قوائم EBAY، حيث رصد الهاتف بسعر 3000 دولار.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة المميزة، حيث تقدم سلسلة ONEPLUS 9 في حدث يعقد في مارس من العام المقبل وفقاً لما جاء من تقارير حتى الآن، واليوم يظهر التموذج الأولي بالفعل من هاتف ONEPLUS 9 على شبكة الإنترنت.

كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن خطط وان بلس لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة ONEPLUS 9 هذا العام، حيث تقدم الشركة ONEPLUS 9، و ONEPLUS 9 Pro وأيضاً هاتف OnePlus 9E أو 9 Lite.

أيضاً أشارت التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة من سلسلة OnePlus 9 سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2021 أو خلال حدث يعقد في شهر مارس.

ولقد كشف تقرير AndroidCentral عن أن النموذج الأولي من هاتف OnePlus 9 الذي عرض للبيع على EBAY بسعر 3000 دولار تم إزالته لاحقاً من القوائم، كما أشارت التوقعات إلى أن الهاتف إستهدف المستخدمين من محبي إقتناء الأجهزة الفريدة.

مواصفات النموذج الأولي من هاتف OnePlus 9

كشفت قوائم EBAY عن مواصفات النموذج الأولي من هاتف OnePlus 9 الذي يتميز بحجم شاشة 6.6 إنش، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما أكدت قائمة المواصفات على أن هاتف OnePlus 9 يضم رقاقة معالج Snapdragon 888.

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