تكنولوجيا: هذه الأجهزة ثؤثر على شبكة الواى فاى في منزلك خلال احتفالات رأس السنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الكثيرون باحتفالات نهاية العام، ويزينون منازلهم استقبالا لعام جديد، حيث يضعون عددًا من المصابيح الملونة الكثيرة في المنزل ومكبرات الصوت، وكذلك يستخدمون الميكرويف أكثر مما كانوا لصنع مختلف الحلويات، إلا أنهم عليهم أن يتأكدوا من عدم وضعها بأي مكان بالقرب من راوتر الواى فاى. فوفقا لما ذكره موقع "the sun"، يمكن لهذه الأمور البسيطة أن تؤدى إلى إبطاء سرعة الإنترنت عن طريق التداخل مع إشارة جهاز التوجيه الخاص بك. كما أنه وفقًا لهيئة الرقابة البريطانية Ofcom، يمكن أن تتسبب خزانات الأسماك، والهواتف اللاسلكية، ومكبرات الصوت، والتلفزيون الخاص بك في حدوث مشكلات في الإنترنت إذا تم وضعها بالقرب من جهاز التوجيه الخاص بك، فيتعلق الأمر كله بموجات الإشعاع المستخدمة لإطلاق شبكة الوي فاى حول منزلك. يرسل جهاز التوجيه الخاص بك هذه الإشارات الكهرومغناطيسية إلى أجهزتك لتوصيلك بالإنترنت، ولكن يمكن تشويشها بواسطة إشارات أخرى.

الواى فاى واحتفالات العام الجديد • مكبرات الصوت • تليفزيون • الميكروويف • فرن • أضواء عيد الميلاد • ثلاجة • غسالة أطباق • غسالة • هاتف لاسلكي • غلاية • محمصة خبز

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