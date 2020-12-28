شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إخفاء خلفيتك فى مكالمات Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتم معظم مكالمات الفيديو في الصباح الباكر بعد وقت قصير من نهوضنا من السرير، وعلى الرغم من أنه قد يكون لدينا وقت كافٍ لتنظيف شعرنا وارتداء ملابس جميلة، فإن تنظيف منزلك قصة أخرى، ولحسن الحظ، يقدم Google Meet عدة طرق مختلفة لتغيير خلفيتك، وأحد أفضل هذه الميزات هو تشويش خلفيتك لتصبح باهتة تماما، فيحجب الخلفية مع إبقاء التركيز عليك.

يمكنك القيام بذلك قبل حتى أن تنضم إلى اجتماع عن طريق الضغط فوق الرمز الذي يشبه رأس الشخص، ثم تحديد أحد الخيارين الأولين في القائمة التي تظهر.

وإذا كنت قد دخلت إلى اجتماع بالفعل، فلا يزال بإمكانك تشويش الخلفية بسهولة.

1. اضغط فوق زر "المزيد" المكون من ثلاث نقاط في الركن الأيمن السفلي.

2. اضغط على "تغيير الخلفية".

3. الخياران الأولان هما "طمس الخلفية قليلاً" و"طمس الخلفية"، اختر واحد.

4. الآن الخلفية الخاصة بك غير واضحة، ويمكنك أن ترجع إلى قائمة "تغيير الخلفية" إذا كنت تريد شيئًا مختلفًا، ويمكنك أيضًا إزالة التشويش من خلال الصغط على الخيار الأول الذي يشبه علامة الإلغاء.

ستتيح لك هذه القائمة أيضًا تغيير الخلفية إلى صورة، سواء تم تحميلها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو تحديدها من الخيارات المحددة مسبقًا.