بمميزات استثنائية.. تسلا تطلق تحديثًا جديدًا لسياراتها الكهربائية

شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية
كشفت شركة ”تسلا“ المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية عن تحدبث جديد لسياراتها .
ويتضمن تحديث البرامج الثابتة الجديدة بعض التحسينات الرئيسة على واجهة المستخدم في قمرة القيادة، مما يجعل الصور المحيطة بالمركبة أكبر وأكثر تفصيلًا، ويسهل الوصول إليها، كما تم جعل بعض عناصر واجهة المستخدم أكثر سهولة، خاصة للقيادة الذاتية الكاملة.
ويجلب التحديث أيضًا 3 ألعاب جديدة لمالكي سيارات، هي: The Battle of Polytopia وCat Quest وSolitaire، كما تم إجراء العديد من التحسينات على جودة خريطة التنقل.
بالإضافة إلى ذلك، تم الآن نقل معلومات السيارة إلى عناصر التحكم في شريط الحالة.
كما يضيف تحديث البرنامج ميزتين جديدتين إلى ميزة Boombox في السيارة والتي تتيح للمستخدمين تشغيل الموسيقى، وبعض الأصوات)على السماعة الخارجية للسيارة، وإضافة جديدة إلى وضع اختبار الانبعاثات.
و“تيسلا“ شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، وقد حازت الشركة أرباحًا بعد 10 سنوات في الربع الأول العام 2013.
وفي 1 يوليو 2020، وصلت ”تسلا“ إلى القيمة السوقية 206.5 مليار دولار، متجاوزة تويوتا، وأصبحت بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة بالعالم.
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