شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إضافة الملفات والصور ومقاطع الفيديو بتطبيق Notes على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق Notes على هواتف أيفون، واحدًا من الأدوات الرائعة لحفظ الملاحظات ومزامنتها والرجوع إليها، لكن في بعض الأحيان يحتاج بعض المستخدمين لإرفاق ملفات أو إضافة صور إلى ملاحظاتهم، فعند تدوين ملاحظات لمحاضرة، أو تدوين التعليمات، أو إنشاء قائمة، فإن إضافة ملف PDF أو صورة أو مقطع فيديو أو أي عنصر آخر يتعلق بالملاحظة يكون أمرًا مريحًا للغاية، وفيما يلى نعرض كيفية إضافة عناصر أخرى مثل الملفات والصور إلى Notes كما يلى:

- قم بتشغيل تطبيق Notes وافتح الملاحظة حيث تريد إضافة الصورة أو الفيديو.

- استخدم شريط الأدوات أعلى لوحة المفاتيح لإدراج صورتك.

- خلال فتح ملاحظتك، ضع المؤشر في المكان الذي تريد إدراج العنصر فيه واضغط على أيقونة الكاميرا في شريط الأدوات.

- حدّد اختيار صورة أو فيديو.

- إذا كنت ترغب في التقاط الصورة أو مقطع الفيديو على الفور، يمكنك اختيار التقاط صورة أو فيديو بدلاً من ذلك.

- استخدم علامات تبويب الصور أو الألبومات أو مربع البحث في الأعلى لتحديد موقع العنصر.

- انقر فوق الصورة "الصور" أو "الفيديو" الذي تريد إدراجه، حيث يمكنك إضافة أكثر من صورة في وقت واحد، ثم انقر فوق إضافة.

- سترى بعد ذلك عناصرك تظهر في ملاحظتك مباشرة.