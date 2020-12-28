شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات لا تعرفها عن بطارية جهاز كمبيوتر Mac.. اكتشفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعل أكبر فائدة للكمبيوتر المحمول هي أنه يمكنك أخذه أينما تريد لأداء عملك، والشيء الأهم الذي يجب عليك التأكد من معرفتك به هو مقدار النسبة المئوية المتبقية للبطارية، وهو الأمر الذي تمتلكه أجهزة كمبيوتر Mac، وهناك عدة طرق نقدمها لك للتعامل مع بطارية جهاز الـMac بشكل خاص، فنرصد لك ليس فقط طريقة تتيح معرفة مقدار النسبة المئوية المتبقية للبطارية، ولكن أيضًا مقدار الوقت الذي يعادله، والإرشادات الذي يمكنك استخدامها بعد ذلك لضبط الإعدادات لإطالة عمر البطارية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إظهار نسبة البطارية على جهاز Mac

1. اضغط فوق رمز أبل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة Mac.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق "تفضيلات النظام".

3. فوق "توفير الطاقة" فى "تفضيلات النظام"، والذي يمثله رمز المصباح، اعتمادًا على إصدار macOS الخاص بك قد يكون في مكان مختلف في هذه الصفحة.

4 .سيؤدي هذا إلى فتح شاشة توفير الطاقة، وفي الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق المربع "إظهار حالة البطارية في شريط القائمة" لإظهار نسبة البطارية في شريط القائمة العلوي.

كيف يمكنك تخصيص الإعدادات لحفظ البطارية؟

• اضغط فوق إعدادات معينة للحفاظ على الطاقة ، مثل "تعتيم الشاشة قليلاً أثناء تشغيل طاقة البطارية" و "ضع الأقراص الصلبة في وضع السكون عندما يكون ذلك ممكنًا".

• يمكنك أيضًا تخصيص مقدار الوقت الذي يستغرقه عدم النشاط قبل أن ينتقل الكمبيوتر إلى وضع السكون، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل على طاقة البطارية.

كيف تطيل عمر بطارية جهاز Mac؟

يحتوي الجزء السفلي من صندوق توفير الطاقة أيضًا على زر بعنوان" صحة البطارية"، فمثل جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، تتدهور حالة البطارية الموجودة داخل جهاز Mac بمرور الوقت، كما أنها تحتفظ بشحن أقل، ويشار إلى هذه القدرة باسم "صحة البطارية".

عند الضغط فوق الزر" صحة البطارية"، سيتم إعطاؤك قراءة حول مدى صحة بطاريتك، ستتمكن أيضًا من تشغيل "إدارة صحة البطارية"، وهو وضع يتيح لجهاز Mac إطالة عمر البطارية.