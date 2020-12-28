شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إجراء استطلاع رأى عبر الإنترنت مجانًا ومشاركته مع أى شخص × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد استطلاعات الرأى عبر الإنترنت طريقة سريعة وسهلة للحصول على إجابات للأسئلة، إذ يستخدم الطلاب والعلماء استطلاعات الرأى لإجراء البحوث، وقد تستخدمها الشركات الصغيرة لاكتساب نظرة ثاقبة لما يريده العملاء، وهناك العشرات من الخدمات المجانية عبر الإنترنت التى تتيح لك إنشاء استطلاعات الرأى، وكلها متشابهة إلى حد كبير، إذ تتيح لك جميعًا إنشاء استطلاع، وتعيين خيارات الاقتراع، ثم مشاركته مع الآخرين، وأشهرها Strawpoll.me.

إذا كنت تحاول إجراء استطلاع أكثر تعقيدًا - أكثر من مجرد استطلاع متعدد الخيارات - أو كنت بحاجة إلى المزيد من الطرق للمستخدمين للإجابة على الأسئلة، فقد تكون نماذج Google مناسبة لك، وفيما يلى طريقة إجراء استطلاع بسيط عبر الإنترنت باستخدام Straw Poll:

إجراء استطلاع بسيط عبر الإنترنت باستخدام Straw Poll"

Straw Poll هو واحد من العديد من مواقع المجانية التى يمكنك استخدامها لإنشاء استطلاع عبر الإنترنت، ويتمتع Straw Poll بشعبية كبيرة بين اللافتات وغرف الدردشة والمجتمعات الأخرى عبر الإنترنت، وفيما يلى طريقة استخدامه:

1. قم بزيارة موقع Strawpoll.me، ولست مضطرًا لتسجيل الدخول، ولكن إذا كان لديك حساب على Twitch، فيمكنك توصيله ببعض الميزات الأخرى، مثل القدرة على حفظ استطلاعات الرأى الخاصة بك.

2. أعطِ عنوانًا لاقتراعك​​، واكتب جميع الردود الممكنة، وستحصل على ثلاثة مربعات نصية للبدء، ولكن بمجرد أن تبدأ الكتابة فى المربع الأخير، سيظهر مربع نص جديد.

3. اختر نوع الحماية الذى تريده للاستطلاع، إذ توجد ثلاثة أنواع بشكل افتراضى، وأربعة أنواع إذا قمت بتسجيل الدخول:

التحقق من ازدواجية IP : لا يمكن لأى عنوان IP معين (بشكل أساسى أى أسرة معينة) التصويت إلا مرة واحدة.

: لا يمكن لأى عنوان معين (بشكل أساسى أى أسرة معينة) التصويت إلا مرة واحدة. التحقق من تكرار ملفات تعريف الارتباط للمتصفح: يعنى أنه لا يمكن للمستخدم التصويت إلا مرة واحدة فى متصفح الإنترنت الخاص به، ولكن يمكنه استخدام متصفح أو جهاز مختلف للتصويت مرة أخرى.

مطالبة المستخدم تسجيل الدخول للتصويت: بحيث يحتاج أى شخص يريد التصويت إلى تسجيل الدخول إلى استطلاع Straw .

يمكنك أيضًا تشغيل "تحسين منع البريد العشوائي"، والذى سيجعل المستخدمين يحلون اختبار CAPTCHA قبل التصويت، كما يمكن أن يحمى هذا استطلاع الرأى الخاص بك من روبوتات البريد العشوائي.

4. إذا كنت تريد السماح للمستخدمين بالقدرة على التصويت لخيارات متعددة فى وقت واحد، فحدد "السماح بإجابات متعددة على الاستطلاع".