شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020.. أقوى 9 ألعاب لهذا العام لجهاز PlayStation 5 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تلعب على جهاز PlayStation 5 الجديد، فربما تتساءل عما يمكنك لعبه بالضبط، فعلى الرغم من أن صانعو وحدات التحكم في الألعاب يميلون إلى الاحتفاظ بعدد قليل من عناوين الإطلاق، فإن وحدات التحكم الجديدة متوافقة مع الإصدارات السابقة من الجيل الأخير من الأجهزة، وهذا يعني أن لديك مجموعة من الألعاب كبيرة.

1. MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES ULTIMATE EDITION

2. DEMON’S SOULS

3. ASTRO’S PLAYROOM

4. BUGSNAX

5. ASSASSIN’S CREED VALHALLA

6. PERSONA 5

7. FORTNITE

8. GHOST OF TSUSHIMA

9. FINAL FANTASY VII REMAKE

وتأتى لعبة MARVEL’S SPIDER-MAN فى المركز الأول والتى تعد استكاملا للعبة Spider-Man لعام 2018 من Insomniac Games، حيث تم تطويرها أصلاً لجهاز PS5، مما يعني أن صورها قوية، كما أنه يمكن الاستفادة الكاملة من مزايا الأجهزة الجديدة، لذا فهي تحتوي على أوقات تحميل بسيطة جدا أو لا تذكر من الأساس، ونطاق كامل من أوضاع الأداء والمرئيات التي يمكنك استخدامها لتخصيص تجربتك، مع وضع "Performance RT" الذي تم تقديمه حديثًا والذي يحقق معدل 60 إطارًا في الثانية.

وهى أيضا أول لعبة استوديو رئيسية تتميز بالبطل الخارق الأسود في دور Spider-Man، وتجعلها مقاطعها السينمائية متابعة سردية جديرة بالاهتمام للأصل بالإضافة إلى كونها مجرد لعبة رائعة، ثم تتوالى الترشيحات للألعاب الأكثر استخداما والتي من بينها FORTNITE، هذه اللعبة التي واجهت الكثير من المشكلات خلال العام، والتي وصلت إلى المحكمة بعد الدعاوى القضائية التي رفعت كل من أبل وEpic games، والتي جاءت على خلفية إزالة اللعبة من متجر تطبيقات أبل.