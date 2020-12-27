تكنولوجيا: شكاوي من مستخدمي ساعات ابل الذكية وHOMEPOD بسبب تعطل iCloud المستمر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل عدد من مستخدمي ساعات ابل الذكية وأجهزة مكبرات HOMEPOD الصوتية شكاوى نتيجة تعطل خدمة iCloud السحابية بشكل مستمر.

كشف تقرير جديد عن مشكلة تواجه مستخدمي ساعات ابل الذكية وأجهزة مكبرات HOMEPOD الصوتية، حيث يعجز المستخدمين عن تنشيط خدمة iCloud السحابية، حيث تعود المشكلة إلى الخادم وفقاً لما جاء في التقارير، نظراً لإزدحام الخادم في فترة العطلات في نهاية العام.

ولقد أشار تقرير من Macrumors إلى أن المشكلة تظهر عند التسجيل للمرة الأولى للتحقق في خدمة iCloud، حيث يظهر تنويه لمستخدمي ساعات ابل الذكية الجديدة وأيضاً أجهزة HomePod يشير إلى فشل التحقق.

كما أكد أحد مستخدمي ساعة Apple Watch SE الجديدة إلى صعوبة عملية التسجيل للدخول في منصة iCloud، حيث تستمر المشكلة أيضاً بعد الإقتران بهاتف الأيفون، وتظهر رسالة تؤكد على فشل عملية التحقق للتسجيل.

وتشير بعض التقارير إلى أن ابل قد قدمت مقترح لمعالجة المشكلة عبر إعادة تعيين البيانات المشفرة، إلا أن هذا الإختيار يؤدي إلى حذف كلمات المرور، والبيانات القديمة، لذا لا تعد معالجة ابل الإختيار الأمثل للمستخدمين.

يذكر أن صفحة دعم ابل تؤكد على إستمرار وجود المشكلة لدى مستخدمي الإصدارات الجديدة من ساعات ابل الذكية وأجهزة HomePod والتي بدأت في 25 من ديسمبر، حيث تعيق هذه المشكلة تنشيط بعض المهام في هذه الأجهزة.

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