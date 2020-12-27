تكنولوجيا: BLACK SHARK تطلق شاحن بقدرة 30W مع كابل للشحن ومشغل للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة شاومي الفرعية BLACK SHARK التجارية اليوم عن شاحن بقدرة 30W مع كابل للشحن ومشغل للألعاب.

تستعد علامة BLACK SHARK التجارية للجيل القادم من الهواتف المخصصة للألعاب الذي ينطلق في 2021، وقبل نهاية هذا العام قدمت العلامة التجارية عدد من الملحقات الجديدة للمستخدمين.

تتضمن الملحقات الجديدة من BLACK SHARK شاحن بقدرة 30W وبتقنية الشحن السريع، كما قدمت الشركة كابل للشحن ليدعم شحن هواتف الأيفون والأندوريد، كما تأتي أزرار مشغلات لدعم المستخدمين في الألعاب.

كما يتميز شاحن BLACK SHARK بقدرة 30W وبتقنية الشحن السريع، كما يضم الشاحن اثنان من المنافذ USB-C وUSB-A، مع مقبس قابل للطي، إلا أن الشركة لم توضح الطاقة التي ينتجها كل مخرج على حدا، كما يأتي الشاحن بسعر 12 دولار فقط.

أيضاً قدمت BLACK SHARK أزرار مشغلات الألعاب منفصلة، لدعم المستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب، كما تقدم الشركة من خلال هذه الأزرار تجربة تحاكي الهواتف الذكية المخصصة للألعاب على الإصدارات المختلفة من الهواتف الذكية، حيث يمكن تثبيت الأزرار على الهاتف وتخصيص الأزرار في الألعاب المختلفة، وتقدم الشركة كل وحدة من الأزرار بسعر 6 دولار.

كما يأتي كابل البيانات BLACK SHARK من فئة USB-C، حيث يحتوي الكابل على موصل USB-C كما يضم موصل USB-A في أحد طرفيه، وينطلق بسعر 9 دولار، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز غداً بينما تنطلق الملحقات للبيع في الأول من يناير.

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