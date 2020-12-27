تكنولوجيا: رصد هاتف MATE 40E في تسريبات مصورة جاءت عبر قاعدة بيانات WPC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف MATE 40، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات WPC بعنوان MATE 40E.

قدمت العملاق الصيني هواوي خلال شهر أكتوبر الماضي سلسلة هواتف MATE 40، حيث تضمنت السلسلة كلاً من هواتف MATE 40، وMate 40 Pro، وأيضاً Mate 40 Pro Plus وMate 40 RS، ومن جديد تستعد هواوي لإطلاق هاتف MATE 40E وهو الإصدار الخامس في السلسلة.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات WPC بنموذج رقم OCE-AN00 في 9 من ديسمبر، كما كشفت التسريبات عن تصميم الهاتف الذي يحاكي تصميم الإصدار الرئيسي Mate 40.

ويظهر هاتف MATE 40E في الصور المسربة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تأتي الشاشة بتصميم منحني من الجانبين.

كما يظهر زر التشغيل في الإطار الأيمن من الهاتف باللون الأحمر، أيضاً يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الإطار الجانبي، وتأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بتصميم دائري مع إعدادات ثلاثية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED، وتتضمن الإعدادات علامة Leica التجارية.

ويضم هاتف MATE 40E مدخل السماعات مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي من إطار الهاتف، بينما يأتي الجزء السفلي بفتحة لشريحة SIM مع منفذ USB-C ومكبر صوتي.

المميزات المتوقعة لهاتف MATE 40E

تشير التوقعات التي نشرت حتى الآن إلى أن هاتف MATE 40E يأتي بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، بدقة 2376 في 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج بسرعة 2.86GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن الرقاقة المستخدمة هي Kirin 990E 5G أو Kirin 990 5G، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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