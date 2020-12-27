شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح أكبر حديقة طاقة متجددة فى العالم بالهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، هذا الشهر، أكبر مجمع للطاقة المتجددة فى العالم، والذى سينتج 30 جيجاوات من الكهرباء، ويحتل المشروع الضخم مساحة 72600 هكتار فى منطقة كوتش بولاية جوجارات الغربية، ليتضمن ألواحًا شمسية ووحدات تخزين للطاقة الشمسية وطواحين هواء.

وقال مودى أثناء افتتاحه لمجمع الطاقة ومحطة تحلية المياه المجاورة: "إنّ حديقة الطاقة الهجينة المتجددة هى الأكبر فى العالم، وستولد 30 ألف ميجاوات من الطاقة. فأمنَ الطاقة والمياه أمرٌ حيوى فى القرن الحادى والعشرين، ويشكل المشروعان الرئيسان، أى مجمع الطاقة المتجددة ومحطة تحلية المياه، خطوتين نحو تحقيق الأمن المنشود".

وتُعتبر حديقة الطاقة فى الولاية التى ينحدر منها مودى جزءًا كبيرًا من هدف الهند الطموح لتوليد 175 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2022 و450 جيجاوات بحلول عام 2030.

وأوضّح مودى أن المشروع الجديد سيساهم بتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الهند حتى 50 مليون طن سنويًا.

وستعالج محطة التحلية 100 مليون لتر من المياه يوميًا لتوفر المياه لأكثر من 800 ألف شخص فى المنطقة القاحلة على الحدود مع باكستان.