شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وكالة المعلومات يوضح مدى خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وكالة المعلومات والتحليلات فى شركة تليكوم ديلى الروسية، دينيس كوسكوف، أنه عندما تعيد شحن بطارية الهاتف الذكى، تسخن خلية الشحن، لكن من أجل سلامتك الخاصة، يجب عليك فصل الجهاز أثناء التحدث.

وأوضح الخبير كوسكوف، مع إيقاع الحياة الحديث، يتعين على الكثير شحن الجهاز عدة مرات فى اليوم، وأشار كوسكوف بالقول إنه: "لحسن الحظ، تتمتع العديد من الأجهزة الآن بوظيفة الشحن السريع، حيث يتم استعادة ربع شحن هاتفك خلال 10-15 دقيقة فقط".

وتابع الخبير: "أثناء الشحن، خاصة فى الوضع السريع، يصبح الجهاز أكثر سخونة، وتزداد المخاطر، وقال الخبير "لذلك أثناء الشحن، إذا كنت بحاجة إلى التحدث، فمن الأفضل فصل الجهاز عن التيار الكهربائي".

وأضاف بالقول: "إذا كانت المحادثة مهمة ولم يكن الهاتف الذكى مشحونا بشكل كاف، ينصح بالتبديل إلى مكبر الصوت".

وأوضح كوسكوف: "فى هذه الحالة على الأقل، لن تمسك الهاتف بين يديك، فهذا أفضل بكثير من وجهة نظر أمنية". وأوضح أن الهاتف من غير المرجح أن ينفجر بين يديك، لكن فى رأيه الأفضل القضاء على هذا الخطر"

فى السابق، قام الخبراء بإدراج القواعد التى سيحمى الالتزام بها من الإشعاع الضار من الهاتف الذكى. ولتجنب المشاكل الصحية، لا تستخدم جهازك المحمول كثيرا ولا تحتفظ به بالقرب منك فى جميع الأوقات.