شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا جديدا لأعلى درجة حرارة شمس صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعتبر الرقم الأخير، إنجازا جديدا، إذ تم تمديد الرقم القياسى السابق في 2019 الذي كان 8 ثوان، وسجلته نفس المجموعة البحثية والذي حطم الرقم القياسي الأسبق البالغ 100 مليون درجة لمدة 1.5 ثانية.

ويسعى العلماء من خلال "الشمس الصناعية الكورية" وبشكل أساسي لإعادة تهيئة الظروف الموجودة داخل الشمس الطبيعية، وكذلك تسخير طاقة الاندماج، وإذا أمكن تحقيق مثل ذلك الاختراق العلمي، فقد يحدث ثورة كاملة في كيفية حصول العالم على طاقته، وإذا ثبت أنه مصدر طاقة نظيف ومستدام، فقد يكون هذا هو ما يحتاجه البشر لإنهاء اعتمادهم على الوقود الأحفورى على نطاق واسع.

وتعتزم كوريا الجنوبية مشاركة الإنجازات الأخيرة بشأن شمسها الصناعية في مؤتمر الطاقة الإندماجية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو2021، بهدف تحقيق 100 مليون درجة لمدة 300 ثانية بحلول عام 2025.

وحتى الآن لم يتمكن أي جهاز اندماج آخر من الحفاظ على درجات حرارة تصل إلى 100 مليون درجة أو أعلى لمدة 10 ثوان أو أكثر، وذلك لصعوبة الحفاظ على حالة البلازما في جهاز الاندماج في درجات حرارة عالية لفترات طويلة.