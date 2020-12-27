إليكم هذه النصائح الـ5 لتنزيل الألعاب بشكل أسرع في Xbox One

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قد يستغرق تنزيل الألعاب بعض الوقت، خاصةً إذا كانت اللعبة كبيرة الحجم، ولهذا السبب سنعرض عليك هذه النصائح التالية والتي ستساعدك إذا لاحظت أن عملية التنزيل في جهازك تستغرق وقتًا طويلا.

1- إغلاق الألعاب والتطبيقات قيد التشغيل أثناء التنزيل:

تتيح لك منصة الألعاب (Xbox One) ممارسة ألعاب أخرى أو استخدام التطبيقات أثناء تنزيل الألعاب ولكن ينتج عن ذلك أحيانًا أن تنزيل اللعبة قد يستغرق وقتًا أطول من المعتاد، وهذا ينطبق بشكل خاص عند اللعب عبر الإنترنت، لذا قبل الشروع في عملية التنزيل قم بإغلاق أي ألعاب وتطبيقات أخرى قيد التشغيل أثناء تنزيل لعبتك، وبهذه الطريقة ستعمل منصة الألعاب بشكل أسرع مما يتيح لك تنزيل اللعبة بسرعة.

2- تقليل الضغط على شبكة الواي فاي:

ربما لاحظت أن شبكة الواي فاي (Wi-Fi) تعمل بشكل أبطأ عندما تكون العديد من الأجهزة متصلة بالشبكة في الوقت نفسه، وهذا الأمر نفسه ينطبق على منصة الألعاب (Xbox One)، ومن ثم إذا قمت بفصل الأجهزة الأخرى عن شبكة الواي فاي الخاصة بك، مثل: الهاتف الذكي أو الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي، فسيؤدي ذلك إلى تقوية إشارة اتصال الواي فاي لمنصة الألعاب مما يؤدي إلى تنزيل الألعاب بسرعة.

3- تنزيل لعبة واحدة فقط في كل مرة:

تتيح لك منصة الألعاب (Xbox One) تنزيل مجموعة من الألعاب دفعة واحدة، ولكن هذا غالبًا ما يأتي على حساب سرعة التنزيل، لذا ابدأ في تنزيل لعبة واحدة فقط في كل مرة، وحتى إذا كنت قد بدأت بالفعل في تنزيل ألعاب متعددة في وقت واحد، فيمكنك إيقاف التنزيلات الحالية مؤقتًا، وبمجرد انتهاء تنزيل اللعبة الحالية يمكنك استئناف تنزيل اللعبة الثانية وهكذا.

4- أعد تشغيل جهاز التوجيه:

في بعض الأحيان، قد لا ترتبط مشكلات سرعات تنزيل الألعاب بالجهاز نفسه، ولكن قد تكون لها علاقة أكثر بجهاز التوجيه الخاص بك، لذا يمكنك محاولة إعادة تشغيل جهاز التوجيه عن طريق فصله عن مصدر الطاقة، ثم الانتظار لبضع دقائق ثم توصيله مرة أخرى، حيث يمكن أن يساعدك ذلك في تحسين اتصال الإنترنت وسرعة التنزيل الإجمالية في الوقت نفسه.

5- استخدم كابل Ethernet بدلًا من اتصال الواي فاي:

إذا وجدت عدم استقرار في اتصال الواي فاي، فيمكنك استخدام كابل سلكي لتحسين سرعات تنزيل الألعاب في جهاز Xbox One، ما عليك سوى توصيل كابل سلكي (Ethernet) بجهاز التوجيه وجهاز Xbox One وسيؤدى ذلك الى تحسين اتصال الإنترنت وتسريع تنزيل الألعاب بشكل كبير.