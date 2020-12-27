شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه لعبة Among Us؟ وكيف يمكنك لعبها على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العديد من الألعاب المميزة خلال 2020، حيث استطاعت أن تلقي قبولا كبيرا من المستخدمين، ومن ضمنها لعبة Among Us التى كشفت تقارير حديثة أن اكثر من نصف مليار شخص لعبوها خلال شهر نوفمبر، مما يجعلها اللعبة الأكثر شعبية بالنسبة لأكثر عدد المستخدمين شهريا حسب شركة نيلسن، متوفقة بذلك على ألعاب مثل بوكيمون جو.

لعبة Among Us

هي لعبة تم إطلاقها في 2018، إلا أنهها حققت شعبية كبيرة في منتصف عام 2020، وهي لعبة جماعية للعب عبر الإنترنت أو مع الأصدقاء، وتأتى من تطوير شركة innersloth الأمريكية، والتي يمكن للمستخدمين فيها اللعب جماعيا مع فريق مكون من 4 إلى 10 لاعبين عبر الإنترنت مع أفراد العائلة أو زملاء العمل.

فكرة لعبة Among Us

يحاول اللاعبون في Among Us تجميع سفينة الفضاء الخاصة بهم والعودة إلى كوكبهم أو حضارتهم، لكنهم يواجهون كائن مخرب على متن المركبة الفضائية، حيث يُستبدل أحد أعضاء الطاقم بكائن طفيلي يمكنه التحول لشكل آخر، وذلك بهدف القضاء على بقية أفراد الطاقم قبل ومنع وصول سفينة الفضاء إلى الوطن، وذلك من خلال قيام المنتحل بتخريب السفينة والتسلل عبر الفتحات والخداع وتأطير الآخرين ليظلوا مجهولين ويقتلوا الطاقم.

تحميل لعبة Among Us

اللعبة متوافرة للتحميل متوافرة للتحميل مجانا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي ايفون وأجهزة iOS من خلال متجر App Store للتطبيقات، كما تتوفر أيضا للعب من خلال أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز مقابل الشراء بتكلفة حوالي 5 دولار أمريكي من خلال الموقع الرسمي للعبة