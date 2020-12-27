تكنولوجيا: قمر كابيلا سبيس يكشف عن صور رادار فائقة الدقة للأرض من الفضاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن Capella-2 تلتقط الصور باستخدام موجات الراديو بدلاً من الضوء المرئي، لذلك يمكن للمركبة الفضائية أن تنظر عبر السحب وتدرس مساحات من كوكبنا يكسوها الظلام.



صور القمر الصناعى للأرض

كما أن الصور التي تم إصدارها حديثًا عبارة عن مجموعة متنوعة، تسلط الضوء على مرافق مثل مزرعة شمسية عائمة في الصين، ومشروع للطاقة الشمسية في صحراء نيفادا، ومطار أكسوم في إثيوبيا، وحقول زراعية في كولورادو.



صور فائقة الدقة للأرض

وقال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي بايام بانازاده: "من الجميل حقًا ألا تقلق بشأن الطقس أو الوقت من اليوم".

وأصدرت كابيلا سبيس ومقرها سان فرانسيسكو بالفعل بعض المناظر للأرض التي التقطتها Capella-2 بدقة 6.5 قدم (2 متر)، لكن المركبة الفضائية قادرة على التقاط لقطات أكثر دقة كما جاء في صورها الأخيرة.

وكشفت كابيلا سبيس عن مجموعة من الصور التي حصل عليها Capella-2 في وضع "Spot"، والتي تتميز بدقة تبلغ 20 بوصة × 20 بوصة (50 × 50 سم).