شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخر تحديث من تسلا يحول سيارتك الكهربائية لنظام صوتى محمول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة تسلا مؤخرا تحديث جديد للبرامج يسمح لمالكى سياراتها الكهربائية بتحويلها إلى نظام صوتى محمول وذلك عبر وضع Boombox الجديد، بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وبحسب التقرير، فقد سبق وأن شوق "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، العملاء للتحديث الجديد الذى من المفترض وصوله عبر الهواء إلى سيارات تسلا قبل نهاية عام 2020، فيما تعد الميزة الرئيسية الجديدة للتحديث 2020.48.26 هو وضع Boombox، الذى يمكنه بث الصوت المخصص خارج السيارة من خلال مكبرات الصوت الخارجية للسيارة.

ويمكن لمالكى السيارات من خلال هذا الوضع الجديد استخدام أصوات مخصصة بدلاً من الأصوات العادية التى تصنعها أبواق السيارات عادة، فيما كتبت تيسلا فى ملاحظات الإصدار: حول سيارتك إلى نظام صوتى محمول واستمتع بالترفيه من خلال تشغيل الوسائط، ويمكنك أيضًا تخصيص الصوت الذى تصدره سيارتك عند الضغط على البوق أو عند قيادة السيارة أو عندما تتحرك سيارتك باستخدام Summon.

وأصدرت تسلا فى العام الماضى تحديثًا لسيارة Model 3 من أجل توفير نغمة مسموعة يتم تشغيلها عندما تتحرك السيارة ببطء (حتى 19 ميل فى الساعة) عند القيادة أو الرجوع للخلف، وبعد إجبارها على إضافة مثل هذا النظام، وهو أمر مثير للجدل بين مالكى السيارات الكهربائية، قررت تسلا بناء هذه الميزة الجديدة باستخدام مكبرات الصوت.

كما وفر هذا التحديث الجديد العديد من المميزات، حيث يمكن لمالكى السيارات الوصول إلى ثلاث ألعاب جديدة – Battle of Polytopia و Cat Quest و Solitaire – ويمكنهم اللعب أثناء الوقوف، كما يتضمن التحديث أيضًا المغادرة المجدولة الأكثر ذكاءً، التى تعمل على تهيئة البطارية والمقصورة سابقًا حتى فى حالة فصل سيارتك عن الكهرباء.

كما تم تحديث تصور القيادة، الذى يوفر الآن تصورًا أكبر للسماح للسائقين بمشاهدة المزيد من التفاصيل حول محيط الطريق، فيما تعرض الآن دبابيس Supercharger عبر الشاشة العاملة باللمس عدد الأكشاك المتاحة فى مواقع الشحن.