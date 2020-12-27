شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ بتحديث iOS 14.3 يؤثر على أجهزة الشحن اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن أخر تحديث لنظام تشغيل أيفون والذى يحمل رقم الإصدار iOS 14.3 يؤدي إلى تعطيل العديد من أجهزة الشحن اللاسلكية التابعة لجهات خارجية، حيث توقفت الكثير من أجهزة الشحن اللاسلكية المغناطيسية عن العمل بعد إطلاق ابل للتحديث الأخير يوم 15 من ديسمبر.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فقد عززت أبل تحديث iOS 14.3 بتطبيق Fitness Plus، ودعم AirPods Max، ودعم SIM مزدوج في iPhone 12، من بين تحسينات أخرى في هذا التحديث مع بعض الإصلاحات التي تشمل حل مشكلة عدم دعم الشحن اللاسلكي.

كما جاء هذا التحديث لمعالجة مشكلة عدم قدرة بعض هواتف الأيفون الشحن بأقصى قدرة، كما قدمت أبل MagSafe في حدث iPhone 12، إلا أن مشكلة تعطل وحدات الشحن اللاسلكية تم رصدها في أجهزة الشحن الخارجية فقط.

وتؤثر هذه المشكلة على الشاحن اللاسلكي لجهة خارجية فقط وعدد قليل من الأشخاص، وحتى الآن ، لا يوجد بيان رسمي من Apple بخصوص هذه المشكلة، وليس من المعروف ما إذا كان سيكون هناك إصلاح لهذه المشكلة أو ما إذا كانت أبل ستعتبرها مشكلة.