شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه أزمة بخدمة iCloud بعد زيادة المبيعات خلال عطلة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Cnet الأمريكى أن شركة أبل تواجه بعض المشاكل مع خدمة iCloud، والتى من المحتمل أن تكون بسبب محاولة عدد كبير من الأشخاص إعداد أو تحديث حسابات iCloud الخاصة بهمبعد تلقيهم أجهزة أبل المختلفة مثل iPhone 12 أو Apple Watch أو iPad كهدايا فى عطلة عيد الميلاد.

وبدأت المشكلة فى وقت مبكر من يوم عيد الميلاد، وفقًا لحسابو iCloud صفحة حالة نظام أبل، وبعد أكثر من يوم، اعتبارًا من وقت متأخر من صباح السبت بتوقيت المحيط الهادئ، أشارت صفحة حالة نظام أبل إلى أن مشكلة خدمة التخزين لا تزال "مستمرة"، لكن بحلول الساعة 2 مساءً السبت، تم وضع علامة "تم حل" مشكلة iCloud، و لم يتم إعطاء تفاصيل محددة حول مدى انتشار هذه المشاكل، فقط أن "بعض المستخدمين قد تأثروا".

وكشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint أن هاتف iPhone 12 هو هاتف 5G الأكثر مبيعًا فى العالم من الجيل الخامس، وعلى الرغم من التأخير فى الإطلاق، فقد أصبح iPhone 12 الهاتف الذكى الأكثر شعبية الذى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G فى أكتوبر".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كان" iPhone 12 Pro، الذى تم إطلاقه أيضًا جنبًا إلى جنب مع iPhone 12، ثانى أكثر طرازات 5G مبيعًا لهذا الشهر وفقا لتقرير "Counterpoint Research’s monthly Market Pulse Service"