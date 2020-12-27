شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكتب التحقيقات الفيدرالى واليوروبول يزيلان خدمة VPN تستخدم لارتكاب الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما تكون الشبكات الخاصة الافتراضية VPN قوية ومشفرة للحفاظ على أمان المستخدمين، لكن أفاد موقع TorrentFreak أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ويوروبول قد عملوا معًا لإغلاق خدمة Safe-Inet المعروفة أيضًا باسمInsorg ، وهى خدمة VPN مصممة على ما يبدو للمجرمين.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، لم يتم الإعلان عن الخدمة فى المنتديات التى تركز على الجريمة فحسب، بل تم استخدامها غالبًا لممارسات مثل سرقة البطاقات وبرامج الفدية الاستيلاء على الحسابات.

ولاحظ مسؤولو وزارة العدل أن العديد من هذه الخدمات غالبًا ما تكون غطاء للمجرمين، وقالت وزارة العدل إنهم أصبحوا "شركاء فى التعاون" فى الجرائم التى تم ارتكابها، ولم يزعم المسؤولون بشكل مباشر أن Safe-Inet شاركت فى هذه الممارسات.

فى حين أن هناك القليل من الشك حول الجمهور المستهدف لـ Safe-Inet ، إلا أن هناك مخاوف بشأن الآثار المترتبة على خدمات VPN ، إذ دعمت مؤسسة i2Coalition عملية الإزالة، رغم أن ممارسات Safe-Inet شائعة فى شبكات VPN التى تركز على الخصوصية.

وقد ترفض الشركات تسجيل شبكات VPN خوفا من قيام الحكومات أو الهاكرز بإساءة استخدام البيانات، وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) وغيره من وكالات إنفاذ القانون لن تتخذ بالضرورة إجراءات صارمة ضد خدمات VPN لمجرد تنفيذ إجراءات مؤيدة للخصوصية، إلا أن ما حدث قد يكون مؤشر للخوات المقبلة التى ستتخذها جهات إنفاذ القانون تجاه مثل هذه الخدمات.