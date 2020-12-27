شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يعثرون على 109,000 حفرة لم يتم التعرف عليها سابقًا على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق دولى من الباحثين أكثر من 109000 حفرة لم يتم التعرف عليها سابقًا على القمر باستخدام أساليب التعلم الآلى، إذ نُشرت الدراسة، التى قادها باحثون من جامعة جيلين، فى مجلة Nature Communications.

وتعتبر الحفر من أبرز سمات سطح القمر والتى تحتل معظمه، وباستخدام طرق التحديد الأوتوماتيكية التقليدية، كان من الصعب بشكل عام العثور على حفر غير منتظمة ومتدهورة بشكل خطير والتى ربما تكونت فى الفترات المبكرة.

ومن أجل التعرف على الحفر بشكل فعال وتقدير عمرها، طبق الباحثون طريقة تعلم ودربوا شبكة عصبية عميقة مع بيانات الحفر التى تم تحديدها مسبقًا، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

ومن خلال الجمع بين البيانات التى تم الحصول عليها بواسطة مسبار القمر الصينى Chang'e-1 و Chang'e-2، حدد الباحثون 109،956 حفرة جديدة، كما قدروا أعمار 18996 حفرة تم اكتشافها حديثًا أكبر من 8 كيلومترات فى القطر.

فى غضون ذلك، أنشأ الباحثون قاعدة بيانات جديدة لحفر القمر لمناطق خطوط العرض المتوسطة والمنخفضة للقمر، وقال يانج تشن من جامعة جيلين، وهو أحد الباحثين، إن قاعدة بيانات الحفر القمرية ذات قيمة كبيرة للبحث العلمى على القمر.

وأضاف يانج: "يمكن تطبيق الاستراتيجية المعتمدة للمساعدة فى دراسات الحفر، وتوليد اقتراحات موثوقة لأبحاث الكواكب"، وأوضح يانج أن هذا النموذج البحثى قد تم تطبيقه لتحديد الحفر الصغيرة فى موقع هبوط المسبار Chang'e-5.