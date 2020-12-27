تكنولوجيا: ابل تسجل براءة إختراع جديدة في تصميم Apple Glass في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة ابل براءة إختراع مؤخراً في مكتب USPTO في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير ملفات براءة الإختراع إلى أن ابل تطور نظارة ذكية جديدة.

تستمر شركة ابل في تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية، حيث رصدت براءة إختراع جديدة للشركة في البصريات، مع توقعات أن يتم الإعلان عن Apple Glass خلال العامين القادمين.

ولقد تقدمت ابل بالفعل خلال السنوات الماضية لتسجيل عدد من براءات الإختراع لنظارات ذكية، لذا شغلت Apple Glass بالفعل عدد من التسريبات حتى الآن.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن Apple Glass ترتكز على رقاقة معالج بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تدعم تقنية الواقع المعزز AR، بينما جاء iPhone X خلال هذا الوقت برقاقة معالج A11 bioni التي ترتكز عى دقة تصنيع 10 نانومتر.

واليوم يتوفر بالفعل معالج ابل A14 bionic الذي يرتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، لذا من المتوقع أن تطلق ابل نظارة للواقع الإفتراضي خلال عامين من الآن.

أيضاً أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن ابل تقدم Apple Glass بمجموعة مميزة من المواصفات التي تشمل ميزة التكيف مع الإضاءة المحيطة حيث تعمل نظارة ابل على ضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة بالمستخدم، حيث يعمل نظام العدسات على ضبط السطوع ديناميكياً لتتوافق مع الظروف المختلفة، وتحسين مجال الرؤية للمستخدم.

كما أوضح تقرير جاء من TomsGuide أن Apple Glass سترتكز على نظام تشغيل خاص يعرف بglassOS، على أن تتصل النظارة بهاتف الأيفون، ومن ثم ستدعم النظارة المستخدم في متابعة رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات المستلمة على الهاتف، كما ستدعم عرض الألعاب والخرائط أيضاً.

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