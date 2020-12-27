تيسلا تحول سيارتك الكهربائية إلى نظام صوتي محمول

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة تيسلا تحديثًا برمجيًا جديدًا يسمح للمالكين بتحويل سياراتهم إلى نظام صوتي محمول من خلال وضع Boombox الجديد، بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى.

وكان (إيلون ماسك) Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، يشوق العملاء للتحديث الجديد الذي من المفترض وصوله عبر الهواء إلى أسطول تيسلا قبل نهاية عام 2020.

ويمكن القول: إن الميزة الرئيسية الجديدة للتحديث 2020.48.26 هو وضع Boombox، الذي يمكنه بث الصوت المخصص خارج السيارة من خلال مكبرات الصوت الخارجية لسيارتك.

ويمكن للمالكين من خلال وضع Boombox استخدام أصوات مخصصة بدلاً من الأصوات العادية التي تصنعها أبواق السيارات عادةً.

وكتبت تيسلا في ملاحظات الإصدار: حول سيارتك إلى نظام صوتي محمول واستمتع بالترفيه من خلال تشغيل الوسائط، ويمكنك أيضًا تخصيص الصوت الذي تصدره سيارتك عند الضغط على البوق أو عند قيادة السيارة أو عندما تتحرك سيارتك باستخدام Summon.

وكان ماسك يشوق لهذه الميزة لفترة من الوقت بعد أن أضافت تيسلا نظام تحذير للمشاة إلى Model 3 وفقًا للمتطلبات التنظيمية للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأصدرت تيسلا في العام الماضي تحديثًا لسيارة Model 3 من أجل توفير نغمة مسموعة يتم تشغيلها عندما تتحرك السيارة ببطء (حتى 19 ميل في الساعة) عند القيادة أو الرجوع للخلف.

وبعد إجبارها على إضافة مثل هذا النظام، وهو أمر مثير للجدل بين مالكي السيارات الكهربائية، قررت تيسلا بناء هذه الميزة الجديدة باستخدام مكبرات الصوت.

وهناك الكثير من الإضافات الأخرى التي جاءت مع التحديث البرمجي الجديد، حيث يمكن لمالكي السيارات الوصول إلى ثلاث ألعاب جديدة – Battle of Polytopia و Cat Quest و Solitaire – ويمكنهم اللعب أثناء الوقوف.

ويتضمن التحديث أيضًا المغادرة المجدولة الأكثر ذكاءً، التي تعمل على تهيئة البطارية والمقصورة سابقًا حتى في حالة فصل سيارتك عن الكهرباء.

وتم تحديث تصور القيادة، الذي يوفر الآن تصورًا أكبر للسماح للسائقين بمشاهدة المزيد من التفاصيل حول محيط الطريق، فيما تعرض الآن دبابيس Supercharger عبر الشاشة العاملة باللمس عدد الأكشاك المتاحة في مواقع الشحن.