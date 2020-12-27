تراجع مبيعات سامسونج من الهواتف هذا العام إلى أقل من 300 مليون وحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - لأل مرة منذ تسع سنوات تراجعت مبيعات شركة سامسونغ الرائدة في الصناعات التكنولوجية إلى أقل من 300 مليون وحدة هذا العام.

ووفقًا لتقرير صادر عن كوريا الجنوبية، فإن الشركة كانت تتوقع هذه الأرقام، وذلك بالنظر إلى جائحة فيروس كورونا.

وتخطط سامسونج للترويج بشكل كبير للهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2021، مع ​​توسيع تشكيلة النماذج الداعمة لشبكات الجيل الخامس من الفئة المنخفضة والمتوسطة بالكامل.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات سامسونج بنهاية الربع الثالث بلغت 189.4 مليون وحدة، ويقدر إجمالي مبيعات الشركة هذا العام بنحو 270 مليون وحدة.

وتعتزم سامسونج شحن 307 ملايين هاتف محمول في عام 2021، من بينها 287 مليون هاتف ذكي، والباقي هواتف غير ذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط سامسونج لإنتاج ما مجموعه 49.8 مليون هاتف رائد، ومن ضمنها سلسلة Galaxy S21 والهواتف القابلة للطي في عام 2021.

وقد يحل هاتف سامسونج القابل للطي محل سلسلة Note الخاصة بالشركة في النصف الثاني من العام المقبل.

ومن المتوقع أن تزداد شحنات هواتف سامسونج في العام المقبل، وذلك بالنظر إلى جميع الإستراتيجيات المتبعة.

ووضعت الشركة خطة تتوافق مع خططها قبل ظهور فيروس كورونا بالتزامن مع إظهار الاقتصاد العالمي لعلامات الانتعاش التدريجية، وتتطلع إلى شحن 300 مليون هاتف سنويًا مرة أخرى.

ومع المتاعب الحالية لهواوي، فإن لدى سامسونج مساحة سوقية كبيرة لتغطيتها لسد فجوة السوق التي خلفتها العقوبات الأمريكية ضد هواوي.

وإذا كان بإمكانها الكشف عن بعض أجهزة 5G ذات الأسعار المعقولة، فقد تكسب هذه المساحة وتستحوذ على حصة أكبر من السوق الناشئة.

ووفقًا للتقرير، فإن سامسونج تريد – بعد الإصدار الرسمي لسلسلة Galaxy S21 – الكشف عن سلسلة من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس المنخفضة التكلفة.

وتطور الشركة الكورية الجنوبية حاليًا نماذج 5G من هواتف Galaxy A22 و Galaxy A32 و Galaxy A52 و Galaxy A72، وعلى عكس النماذج الرائدة الأحدث، فإن هذه الهواتف تظل محتفظة بمنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.