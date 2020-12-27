تكنولوجيا: سوني تطلق مشغل Linux kernel لدعم PlayStation 5 DualSense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على إطلاق سوني برنامج تشغيل Linux kernel لدعم ذراع النحكم في الألعاب PlayStation 5 DualSense، كما يدعم برنامج التشغيل أجهزة PlayStation الأخرى على منصة Linux، أيضاً يدعم Linux kernel أنماط USB و Bluetooth.

ومن المقرر أن يدعم Linux kernel مستشعرات الحركة ومصابيح LED ولوحات اللمس وأشرطة الإضاءة والاهتزاز، أيضاً يدعم برنامج التشغيل أكثر من 1400 سطر من التعليمات البرمجية ليتوافق مع مهام PS5.

الإصدار الفاخر من جهاز الألعاب PS5

قدمت شركة سوني جهاز الألعاب PS5 في مجموعة من الأسواق، واليوم تقدم سوني إصدار خاص من جهاز الألعاب، حيث قامت شركة TrulyExquisite بالكشف عن سلسلة من أجهزة وإكسسوارات PS5، حيث تقدم الإصدار الأول بتصميم ذهبي 24 أو ذهبي وردي 18 قيراط، مع إصدار بلاتيني.

كما قدمت الشركة إصدار خاص من ذراع التحكم DualSense، وأيضاً سماعات PS5 تأتي بنفس التصميم الذهبي والبلاتيني، وتأتي الإصدارات الخاصة بالأسعار التالية:

الإصدار الرقمي من PS5

ينطلق النموذج الذهبي 24 قيراط بسعر 10992 دولار

ينطلق النموذج المميز بلوحات ذهبية وردية 18 قيراط بسعر 10992 دولار

ينطلق النموذج البلاتيني بسعر 11128 دولار.

إصدار PS5 بالأقراص

ينطلق النموذج الذهبي 24 قيراط بسعر 10851 دولار

ينطلق النموذج المميز بلوحات ذهبية وردية 18 قيراط بسعر 11128 دولار

ينطلق النموذج البلاتيني بسعر 11263 دولار.

الملحقات

ذراع التحكم PS5 DualSense سعر 949 دولار

سماعة PS5 الذهبية بسعر 650 دولار.

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