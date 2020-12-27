وسادة ذكية من هواوي مزودة بأجهزة استشعار متقدمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:09 مساءً - منذ 10 دقائق

تواصل شركة هواوي العملاقة الصينية إطلاق المنتجات التتكنولوجية المتعددة ، إذ كشفت النقاب رسميًا عن وسادة ذكية مزودة بأجهزة استشعار مختلفة، وقادرة على مراقبة بعض بيانات المستخدم المهمة تلقائيًا عند النوم، بسعر يقارب 70 دولارًا.

وفي اللحظة التي تستلقي فيها وتضع رأسك عليها، سيبدأ عملها، يمكن للوسائد أن تبدأ فورًا في مراقبة بياناتك، مثل معدل ضربات القلب ومعدل التنفس، إذ يتيح ذلك وضع عملياتك الحيوية على المسار الصحيح، وإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمها أيضًا تعديل ارتفاعها حسب الرغبة.

تأتي الوسادة التي أطلق عليها اسم Huawei Smart Choice MOK PLANET من العملاق الصيني بتصميم فريد قادر على أن يضمن للمستخدم إمكانية تعديل ارتفاعه (من 9 سم ”العادي“ إلى 11 سم)، حتى يتمكن من التكيف مع عادات النوم لدى أناس مختلفين.

إضافة إلى ذلك، صُممت من طبقتين، حسبما ذكر تقرير gizmochina، وهي مُصنعة من مادة اللاتكس بسمك 9 سم مع زيادة إضافية قابلة للإزالة تبلغ 2 سم، يسمح اللاتكس الطبيعي بمرونة ممتازة ويمكنه دعم الرقبة بشكل مثالي لتخفيف الضغط عليها.

توجد داخل الوسادة الذكية عشرات الآلاف من الفتحات الشبكية التي توفر تهوية طبيعية وتجعلك تشعر بالانتعاش، هذا إلى جانب تزويدها بمضاد للفطريات للحماية ضد العفن .

ويمكن الاطلاع على بيانات مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس لدى الوسادة الذكية من ”هواوي“، عبر تطبيق Smart Life من هواوي على هاتفك المحمول.

