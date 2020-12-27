تكنولوجيا: هاتف Galaxy A72 4G يظهر على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان عن هاتف Galaxy A72 في مطلع العام المقبل، حيث يأتي الهاتف بإصدارات 4G و 5G، إلا أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل حول هاتف Galaxy A72 حتى الآن، ولقد رصد إصدار 4G على منصة Geekbench لاختبار الأداء بمواصفاته الرئيسية.

يأتي هاتف Galaxy A72 4G بنظام Android 11، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام، مع رقاقة معالج Snapdragon 720G، وهو نفس المعالج الذي يدعم هاتف Galaxy A52 4G.

لا تتضمن قاعدة بيانات Geekbench أي مواصفات أخرى لجهاز Galaxy A72 4G، ولكن كشفت التسريبات السابقة عن بعض مواصفات إصدار 5G، بما في ذلك شاشة 6.7 بوصة مزودة بفتحة ثقب وإعداد كاميرا رباعية، ونتوقع نفس الشيء مع إصدار 4G.

من المتوقع أن يتراوح سعر Galaxy A72 5G بين 550-600 يورو، بينما يقال إن إصدار 4G قد يأتي بسعر 450-500 يورو تقريباً مع أربعةإختيارات للألوان؛ الأسود والأزرق والأبيض والبنفسجي.

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