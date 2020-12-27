تكنولوجيا: تحديث IOS 14.3 يؤدي إلى مشكلة في أجهزة الشحن اللاسلكية من جهات خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن تحديث iOS 14.3 الأخير من ابل يؤدي إلى تعطيل العديد من أجهزة الشحن اللاسلكية التابعة لجهات خارجية.

توقفت الكثير من أجهزة الشحن اللاسلكية المغناطيسية عن العمل بعد دفع ابل التحديث الأخير من iOS 14.3 في 15 من ديسمبر.

ولقد قدمت ابل تحديث iOS 14.3 خلال الفترة الماضية بتطبيق Fitness Plus، ودعم AirPods Max، ودعم SIM مزدوج في iPhone 12، من بين تحسينات أخرى في هذا التحديث مع بعض الإصلاحات التي تشمل حل مشكلة عدم دعم الشحن اللاسلكي.

أيضاً جاء تحديث iOS 14.3 لمعالجة مشكلة عدم قدرة بعض هواتف الأيفون الشحن بأقصى قدرة، ولقد قدمت ابل MagSafe في حدث iPhone 12، إلا أن مشكلة تعطل وحدات الشحن اللاسلكية تم رصدها في أجهزة الشحن الخارجية فقط.

يذكر أن ابل لم تقدم بيان رسمي حول هذه المشكلة حتى الآن، لذا لا يمكن التأكيد على معالجة هذه المشكلة في وقت قريب في الوقت الحالي.

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