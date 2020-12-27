تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات أول جهاز حاسب من هواوي بمعالج Kirin

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي رصدت على Weibo عن ملصق يوضح تفاصيل مواصفات أول أجهزة الحاسب التي تنطلق من هواوي لاحقاً برقاقة Kirin.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن شركة هواوي تعمل على تطوير جيل جديد من أجهزة الحاسب المكتبي والمحمول والتي ترتكز على معالجات طورت من الشركة، واليوم توضح التسريبات تفاصيل مواصفات أول جهاز حاسب دفتري بمعالج Kirin.

ولقد أكدت هواوي بالفعل على تطوير جهاز حاسب مكتبي يأتي بمعالج الشركة الخاص الذي يرتكز على ARM، كما أوضحت التسريبات اليوم أن جهاز حاسب هواوي الدفتري القادم يأتي برقاقة Kirin 990، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

كما يتميز جهاز الحاسب بحجم 14 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، أيضاً يأتي الجهاز بنظام Linux الذي يرتكز على Deepin OS 20 والذي سيدعم الترقية إلى نظام الشركة الخاص HarmonyOS في المستقبل.

ويظهر جهاز حاسب هواوي في التسريبات المصورة بعنوان “Qingyun L410″، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بتكلفة أقل من جهاز MateBook 14، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الجهاز الإتصال بشبكات 5G، حيث تتضمن رقاقة المعالج بالفعل شريحة مودم 5G.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن جهاز حاسب هواوي الدفتري القادم “Qingyun L410” سيتوفر في البداية في السوق الصيني قبل أن ينطلق للأسواق العالمية.

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