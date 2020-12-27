شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجرى عملية اختيار رائد الفضاء بدءا من متطلبات التقدم لإعلامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع كثيرًا عن رواد الفضاء وعن رحلاتهم المذهلة إلى العالم الخارجي، ولكن لا نعلم شيئًا عن عملية اختيار رائد فضاء، وهو ما نرصده وفقا لما يحدث بوكالة ناسا، حيث إنها من الوكالات الفضائية ذات المتطلبات الصارمة، فهذه الوظيفة لا تحتاجك فقط في أفضل حالة جسدية، ولكنها تتطلب أيضًا المهارات الفنية لتولي المهام الصعبة في مركبة فضائية أو في محطة فضائية بعيدة عن الكوكب.

متطلبات التقدم

وفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن المتطلبات الأساسية للوكالة هي درجة دراسات عليا فى تخصص علمى أو تكنولوجى أو هندسى أو رياضي، وثلاث سنوات من الخبرة المهنية (أو 1000 ساعة من وقت القيادة في الطائرات النفاثة).

يجب على المرشحين أيضًا اجتياز الفحص البدني لرائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، ومع ذلك، هناك العديد من المهارات الأخرى التي يمكن أن تكون رصيدًا للاختيار، مثل الغوص تحت الماء، وتجربة الحياة البرية، والخبرة القيادية، والتعامل مع اللغات الأخرى (خاصة الروسية، والتي يتعين على جميع رواد الفضاء تعلمها).

تفاصيل عملية الاختيار

في البداية، يراجع موظفو الموارد البشرية كل استمارة تقدم لمعرفة ما إذا كان يفي المتقدم بالمؤهلات الأساسية، ثم تتم مراجعة كل طلب تأهل من جانب لوحة تقييم رواد الفضاء.

تتكون لوحة التقييم من حوالي 50 شخصًا، معظمهم من رواد الفضاء الحاليين، وتقرر اللجنة اختيار بضع مئات من المرشحين المؤهلين تأهيلاً عالياً، ثم تقوم بإجراء فحوصات مرجعية لكل مرشح.

تؤدى تلك الخطوة إلى تقليص عدد المرشحين إلى عدد بسيط حوالى مائة شخصًا أو ما يزيد قليلا، ثم تقوم مجموعة أصغر، هي مجلس اختيار رواد الفضاء، باستدعاء هؤلاء المرشحين لإجراء مقابلات وفحص طبي.

بعد ذلك، يخضع أفضل 50 مرشحًا لجولة ثانية من المقابلات والمزيد من الفحوصات الطبية، وسيتم اختيار رواد الفضاء المرشحين النهائيين من هذه المجموعة المكونة من 50 شخصًا.

كيف يتم إخطار رواد الفضاء المرشحين

يتلقى المرشحون المحظوظون مكالمة هاتفية من رئيس إدارة عمليات الطيران في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، بالإضافة إلى رئيس مكتب رواد الفضاء.

تطلب ناسا من المرشحين مشاركة الأخبار مع أسرهم فقط، حتى تتمكن ناسا من إصدار إعلان رسمي.

بعد ذلك، تعقد وكالة ناسا عادةً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن المرشحين الجدد، وتدعو الصحفيين لطرح أسئلة على فئة رواد الفضاء الجدد، ثم ينغمس المرشحون بسرعة في التدريب، مما يمنحهم القليل من الوقت للتحدث مع العالم الخارجي لعدة أشهر على الأقل.