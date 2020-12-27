شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BOE تجتاز اختبارات شركة أبل وتستعد لتوريد شاشات أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة BOE الصينية المصنعة لشاشات الهواتف الذكية من تخطي معايير شركة أبل لتوريد شاشات OLED لسلسلة أيفون 12، حيث من المنتظر أن تبدأ الشركة في توريد شاشات الهواتف بداية من الشهر المقبل لشركة أبل.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فقد حاولت شركة BOE قبل ذلك عدة مرات للدخول في سلاسل توريد أبل، إلا أن BOE فشلت أكثر من مرة في الوصول إلى معايير أبل في شاشات OLED، لتتمكن في النهاية من النجاح في الأمر بعد اثنان من المحاولات السابقة.

وعلى جانب أخر ارتفع عدد موردي شاشات OLED لصالح هواتف أيفون بعد انضمام BOE Display إلى ثلاثة موردين، حيث يشمل موردي أبل أيضاً كلاً من Samsung Display التي انضمت خلال 2017 وشركة LG التي انضمت لسلسلة موردي أبل في 2019، كما تسعى أبل أيضا لتعزيز سلاسل توريد الشركة، حيث تستعد سامسونج لتوريد 130 مليون وحدة من شاشات OLED لهواتف الأيفون في 2021، بينما تقدم BOE عدد 10 مليون وحدة من شاشات OLED، وتقدم LG عدد 40 مليون وحدة.

فيما تعد شحنات BOE من شاشات OLED التي سيتم تقديمها لشركة أبل خلال 2021 أعلى من توقعات محللي السوق، إلا أن Chang Cheng أشار في معرض Mianyang أن شحنات شاشات OLED المرنة سترتفع إلى نسبة 40% من السوق بحلول عام 2024.