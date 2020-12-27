شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية كتابة ونشر مقالك الخاص على LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه قد لا يتمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى الأداة، حيث يشير LinkedIn إلى أنها غير متوفرة في جميع المناطق الجغرافية، وإذا لم تكن لديك القدرة، فلا يزال بإمكانك إنشاء مقالات أو مشاركتها ضمن ميزة النشر العادية، والتي تتوفر لجميع المستخدمين بحد أقصى يبلغ 1300 حرف.

وهنا نقدم لك كيفية استخدام أداة نشر المقال إذا كانت متوفرة في منطقتك، فإليك ما ستحتاج إلى القيام به لنشر مقالك الخاص على المنصة.

1. انتقل إلى linkedin.com وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لزم الأمر.

2. اضغط على "كتابة مقال" الموجود في مربع إنشاء المنشور في منتصف صفحتك الرئيسية.

3. اكتب أو الصق في مقالتك، أضف عنوانًا وصورة وتنسيقًا حسب الرغبة، ثم اضغط على الزر الأزرق "نشر" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. قم بتأكيد اختيارك بالضغط فوق "نشر" مرة أخرى في النافذة المنبثقة.

وبمجرد نشر مقال، تتم إضافته إلى قسم "المقالات" في ملفك الشخصي، فستتم مشاركته مع زملائك ومتابعيك في ملف الأخبار (وأحيانًا تتم مشاركته كإشعار).

يمكنك أيضًا الرجوع إلى مقالك وتعديله إذا اكتشفت خطأً إملائيًا أو أردت إعادة صياغة شيء ما، أو مشاركته بحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وذلك بمجرد نشره عن طريق الضغط على أيقونة المشاركة في نهاية مقالتك أو بجوار سطر الكاتب.