شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات بسيطة لسداد مدفوعاتك باستخدام Facebook Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند شراء بعض العناصر أو إرسال الأموال أو التبرع لأسباب خيرية على منصات فيس بوك مثل انستجرام وماسنجر وواتس آب، هناك الآن طريقة بسيطة وسهلة للقيام بذلك بسرعة وأمان: Facebook Pay، حيث تخزن المحفظة الرقمية معلومات الدفع مثل بطاقات الائتمان والخصم أو حساب PayPal، بحيث يمكنك استخدامها عبر التطبيقات المملوكة لفيس بوك دون الحاجة إلى إدخالها لكل معاملة.

وفقا لما ذكرته "business insider"، يعد Pay آمنًا بسبب تقنيته المتقدمة، والتي تشمل أجهزة مراقبة مكافحة الاحتيال وتشفير البيانات وإشعارات النشاط غير المعتاد.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إضافة رقم تعريف شخصي أو استخدام القياسات الحيوية لتسجيل الدخول على أجهزتهم لشراء أو إرسال الأموال.

إذا قمت بربط طريقة دفع واحدة فقط، فستكون تلقائيًا طريقة الدفع الافتراضية، وإذا قررت ربط عدة بطاقات أو حسابات، فيمكنك اختيار طريقة الدفع الافتراضية على التطبيق أو موقع فيس بوك.

كيفية إعداد Facebook Pay على سطح المكتب

1. افتح Facebook.com.

2. انتقل إلى قسم "الإعدادات والخصوصية" في حسابك بالضغط فوق السهم الصغير في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة متصفح الويب.

3. اضغط على "الإعدادات".

4. حدد خيار Facebook Pay تحت عنوان "إعدادات الحساب".

5. في مربع "طرق الدفع"، اضغط على الرابط "إضافة طريقة دفع".

6. حدد ما إذا كنت تريد إضافة حساب PayPal أو بطاقة ائتمان/ خصم.

7. قم بتوصيل حساب PayPal الخاص بك أو أدخل تفاصيل بطاقة الائتمان/ الخصم الخاصة بك.

8. بمجرد الإضافة، اضغط فوق "حفظ".

كيفية إعداد Facebook Pay على الهاتف المحمول

1. قم بتشغيل تطبيق Facebook Pay.

2. انتقل إلى قسم الإعدادات والخصوصية في حسابك عن طريق الضغط على الخطوط الثلاثة المكدسة أفقيًا في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك.

3. اضغط على "الإعدادات".

4. حدد خيار Facebook Pay تحت عنوان "إعدادات الحساب".

5. ضمن طرق الدفع، اضغط فوق الخيار لإضافة خيار دفع جديد.

6. أدخل تفاصيل بطاقة الائتمان/ الخصم، أو تسجيل الدخول إلى حساب PayPal الخاص بك.

7. بمجرد الإضافة، احفظ المعلومات وانتظر حتى تظهر ضمن "طرق الدفع".