شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف 4 ألعاب لخدمة Stadia Pro خلال شهر يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تحصل منصة Stadia لبث الألعاب من جوجل على 4 ألعاب جديدة إلى مجموعتها كجزء من خدمة Stadia Pro في يناير 2021، حيث تشمل الألعاب Ary and the Secret of Seasons وFigment وF1 2020 وHotline Miami، وفقًا لتقرير 9To5Google.

وتبلغ تكلفة Figmentحوالي 19.99 دولارًا، على الرغم من أن الرحلة الموسيقية مخفضة حاليًا بمبلغ 11.99 دولارًا، أما F1 2020 هي أغلى لعبة معروضة في هذه الدفعة بسعر 59.99 دولارًا، ويتم عرضها حاليًا مقابل 29.99 دولارًا، فيما سيتوفر Ary and the Secret of Seasons وHotline Miami مقابل 39.99 دولارًا و9.99 دولارًا على التوالي.

ويوجد حاليًا أكثر من 30 لعبة متوفرة كجزء من اشتراك Stadia Pro الذي يكلف 9.99 دولارًا شهريًا، وقد أعلنت جوجل أن حوالي 400 لعبة جديدة في طريقها لخدمة بث ألعاب Stadia Cloud، وفي مقابلة حديثة مع Mobile Syrup، قال Jack Buser، مدير Stadia للألعاب، إن معظم هذه الألعاب ستصل في عام 2021 وما بعده.

وفي الوقت نفسه، تقدم جوجل إصدارًا تجريبيًا لخدمة بث ألعاب Stadia Pro Cloud مجانًا تمامًا، ولا تتطلب حتى طريقة دفع مقدمًا، وتتوفر الإصدارات التجريبية التي مدتها شهر واحد منذ أبريل من هذا العام عندما تم إطلاق المستوى المجاني، ولكنها تطلبت دائمًا طريقة دفع مقدمًا حتى تستمر النسخة التجريبية تلقائيًا عند انتهاء الشهر المجاني.