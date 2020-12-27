شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طريقة إضافة ملاحظات على Pinterest وتخصيصها لنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن Pinterest لديها الأداة المثالية لهذا الأمر، وهى ميزة الملاحظات، خاصة التي طرحتها المنصة مؤخرا المخصصة للشخص فقط "Notes to Self"، مما يسمح بملاحظات خاصة عند طلبها.

كيفية إضافة ملاحظات لنفسك على تطبيق Pinterest

يمكنك فقط إضافة ملاحظات لنفسك على تطبيق أيفون وأندرويد في الوقت الحالي، وهذه الملاحظات ليست عامة ولا يمكن عرضها إلا من قبلك أنت.

1. افتح تطبيق Pinterest على جهاز iOS أو أندرويد.

2. انتقل إلى لوحة Pinterest حيث تريد إنشاء ملاحظة.

3. اضغط على رمز زائد، ثم اضغط على "ملاحظة".

4. قم بتسمية ملاحظتك واكتبها لتسجيل أفكارك، إذا كنت من مستخدمي أندرويد فاضغط فوق رمز الأحرف الكبيرة/ الصغيرة لإضافة نص، يمكن أن تتضمن ملاحظتك أيضًا دبابيس من اللوحة التي تقوم بتسجيل ملاحظتك عليها، أو قائمة مربعات اختيار.

5. اضغط على "تم" لحفظ ملاحظتك.

كيفية حذف الملاحظات على تطبيق Pinterest

1. أعد فتح الملاحظة بالانتقال أولاً إلى اللوحة في Pinterest حيث أضفت الملاحظة.

2. على أيفون، ستظهر الملاحظة مع دبابيسك، اضغط عليها. أما بالنسبة إلى أندرويد، حدد "ملاحظات" من قائمة الخيارات أسفل عنوان المنتدى والمشاركين.

3. اضغط على أيقونة سلة المهملات في الزاوية اليمنى السفلية، وقم بالتأكيد من خلال الضغط على "حذف الملاحظة".