شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: MediaTek يصبح أكبر بائع شرائح للهواتف الذكية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث Counterpoint، أن شركة MediaTek تفوقت على صانع الرقائق "كوالكوم" لتصبح أكبر بائع في العالم لشرائح الهواتف الذكية من حيث الحصة السوقية، فبينما احتفظت شركة Qualcomm بلقبها باعتبارها أكبر مزود لشرائح 5G الجديدة، تشير بيانات Counterpoint إلى أنه تم بيع أكثر من 100 مليون هاتف ذكي يعمل بنظام MediaTek في الربع الثالث من عام 2020 - بزيادة قدرها 5٪ تقريبًا مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، أضاف تقرير Counterpoint بعض السياقات القيمة إلى أحدث إصدارات أرباح MediaTek، حيث أبلغت عن عائدات بلغت 97،275 مليون دولار تايواني جديد - بزيادة تقارب 50 بالمائة عن الربع من العام الماضي، وفي بيانها الصحفي، علقت الشركة التايوانية هذا النمو على المكاسب الملحوظة في حصة السوق؛ وفقًا لبيانات Counterpoint، كان ذلك بفضل "الأداء القوي في النطاق السعري بين 100 و250 دولارًا" والنمو المستمر في أسواق مثل الهند والصين وأمريكا اللاتينية.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة في النهاية إلى أن شرائح MediaTek تمثل 31 بالمائة من إجمالي السوق، متجاوزة بذلك نسبة 29 بالمائة من شركة كوالكوم.

وقال مدير أبحاث Counterpoint ديل جاي: "تمكنت MediaTek أيضًا من الاستفادة من الفجوة التي نشأت بسبب الحظر الأمريكي على Huawei" وأضاف "أصبحت رقائق MediaTek ذات الأسعار المعقولة التي صنعتها TSMC الخيار الأول للعديد من مصنعي المعدات الأصلية لملء الفجوة التي خلفها غياب Huawei بسرعة، كما قامت Huawei سابقًا بشراء كمية كبيرة من الشرائح قبل الحظر".

وفي حين أن الأسواق الأكثر ربحًا لشركة MediaTek قد تكون في الخارج، فقد بدأت الشركة في تحقيق تقدم في الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن كوالكوم لا تزال تتمتع بميزة مميزة، فيما لا يُظهر التحول العالمي إلى 5G أي علامة على التباطؤ، لكن العديد من الأسواق النامية حولها لن تكون قادرة على تبني التكنولوجيا بالسرعة التي تتمتع بها الأسواق الناضجة.

وفي غضون ذلك، من الواضح أن MediaTek يعتمد على الطلب على شرائح متوسطة المدى ميسورة التكلفة للوصول إلى مستويات عالية جديدة - ولا يمكننا إلقاء اللوم عليهم.