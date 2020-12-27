تكنولوجيا: إيه الفرق..أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 8 Plus Plus

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone 8 Plus Plus من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini: الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة. iPhone 8 Plus: شاشة 5.5 بوصة. نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED iPhone 8 Plus: شاشة IPS LCD



دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل. iPhone 8 Plus: بدقة 1920× 1080بيكسل. المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone 8 Plus: معالج Apple A11 Fusion الذاكرة الداخلية: iPhone 12 mini: 64GB iPhone 8 Plus: 256GB نظام التشغيل: iPhone 12 mini: iOS (14.x) iPhone 8 Plus: iOS (14.x) البطارية: iPhone 12 mini: 2227 mAh iPhone 8 Plus: 2691 mAh الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل. iPhone 8 Plus: كاميرا 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: Phone 12 mini: 12 ميجابكسل. iPhone 8 Plus: 7 ميجابكسل.

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